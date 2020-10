Alla lista di scuole che hanno fatto registrare almeno un caso di Covid dall’inizio dell’anno scolastico, si aggiungono anche due istituti canturini.

Coronavirus in due scuole a Cantù: classi in quarantena

Studente positivo alla scuola secondaria inferiore Francesco Anzani, di via Fossano. Un altro poi al liceo linguistico Cardinal Ferrari, in quarta. Come da prassi, dopo la segnalazione del tampone positivo al Coronavirus, l’avviso è arrivato anche alle famiglie e le classi frequentate dai due alunni sono finite in quarantena.