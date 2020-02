Coronavirus in Italia 374 contagi c’è la dodicesima vittima

Sono 374 i casi di contagio da Coronavirus in Italia a oggi, 26 febbraio 2020, e si conta la dodicesima vittima. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella quotidiana conferenza stampa di aggiornamento.

Coronavirus, c’è la dodicesima vittima

E’ stata confermata la dodicesima vittima contagiata da Coronavirus. Si tratta di un 69enne di Lodi che si trovava in Emilia Romagna. Le sue condizioni erano già critiche per pregresse patologie respiratorie. Sono in corso, così come per gli altri decessi, gli approfondimenti per capire se il contagio da Coronavirus possa essere la causa del decesso oppure una concausa che ha peggiorato quadri clinici già precari.

I contagi in Italia

Salgono a 374 i casi di contagio in Italia, 52 in più rispetto a ieri. Di questi 258 in Lombardia (+18 da ieri), 71 in Veneto (+28), 30 in Emilia Romagna (+4), 3 in Piemonte, 3 in Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Liguria, 1 in provincia di Bolzano, 1 nelle Marche.