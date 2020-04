Il dato de ricoveri in terapia intensiva per la prima volta sotto i mille. Nel Comasco meno contagiati DIRETTA VIDEO

Spiragli di luce sulla situazione in Lombardia. Diminuisce la pressione sulle terapie intensive e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana sottolinea: “Se continuiamo a seguire le misure imposta, la situazione migliorerà”.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

“Oggi al Tavolo per lo sviluppo abbiamo discusso della probabile riapertura il prossimo 4 di maggio. Sicuramente dovrà avvenire rispettando le quattro D (Diagnostica, Distanza, Dispositivi e Digitalizzazione) e ci dovrà essere il rispetto della sicurezza dei cittadini. Sarà un nuovo modo di affrontare la quotidianità e non dobbiamo farci trovare impreparati. Abbiamo istituiti tavoli specifici di lavoro per approfondire alcuni temi. Il Comitato tecnico scientifico sta valutando gli aspetti medici per avere la massima garanzia. La riapertura è subordinata al fatto che gli esperti ci diano il via libera, noi non ci prendiamo la responsabilità senza avere la certezza. Sarà una ripresa graduale, fatta su gruppi e settori. Ci sarà anche una quinta D, quella dei diritti alla sicurezza, al lavoro, alla mobilità e allo studio. Questi sono i principi sui quali organizzeremo la ripresa della nostra regione”, ha esordito Fontana.

I numeri

“Sono migliori anche oggi, la cosa ci rasserena molto. Dall’inizio di questa epidemia negli ospedali pubblici di Milano sono nati 1541 bambini, questa cosa ci fa molto piacere e ci fa ancora più piacere che alcune mamme che hanno partorito, nonostante avessero contratto il covid, stanno tutte bene”.

Danilo Cereda, Membro dell’Unità di Crisi della Lombardia: “Per la prima volta i numeri della terapia intensiva tornano sotto i mille”, ha spiegato. “Se manteniamo le misure imposte, la situazione migliorerà. Cerchiamo di avvicinarci al contagio zero”, ha poi concluso Fontana.

I dati per Provincia

Rispetto a ieri, migliora la situazione di Como.