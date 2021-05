Coronavirus in Lombardia: 1.003 casi, 92 nel Comasco

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio in Regione ad oggi, giovedì 20 maggio 2021 (Qui i dati di ieri).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

In totale in Lombardia si registrano poco più di mille casi, 1.003 per la precisione. Sono invece 22 le vittime.

I dati per provincia

Milano: 267.781 (279)

Brescia: 104.943 (125)

Varese: 84.376 (132)

Monza e della Brianza: 78.253 (74)

Como: 59.352 (92)

Bergamo: 52.049 (73)

Pavia: 43.342 (34)

Mantova: 35.043 (52)

Cremona: 26.383 (30)

Lecco: 24.611 (32)

Lodi: 16.528 (6)

Sondrio: 15.023 (32)