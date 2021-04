Coronavirus in Lombardia: 1.670 casi di cui 194 comaschi

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a martedì 20 aprile 2021 sull’andamento del contagio da Covid-19.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

I tamponi effettuati: 46.901 (di cui 20.864 molecolari e 26.037 antigenici) totale complessivo: 9.022.749

i nuovi casi positivi: 1.670 (di cui 72 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 693.524 (+2.816), di cui 4.183 dimessi e 689.341 guariti

in terapia intensiva: 675 (-33)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.639 (+16)

i decessi, totale complessivo: 32.386 (+67)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 454 di cui 200 a Milano città;

Bergamo: 108;

Brescia: 174;

Como: 194;

Cremona: 30;

Lecco: 53;

Lodi: 36;

Mantova: 69;

Monza e Brianza: 129;

Pavia: 78;

Sondrio: 11;

Varese: 291.