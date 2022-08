Coronavirus in Lombardia: 1.721 contagi a fronte di oltre 11mila tamponi

Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-17). A fronte di 11.626 tamponi effettuati, sono 1.721 i nuovi positivi (14,8%).

Coronavirus in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 11.626, totale complessivo: 40.094.956

- i nuovi casi positivi: 1.721

- in terapia intensiva: 53 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.399 (-17)

- i decessi, totale complessivo: 41.584 (+25)

I nuovi casi per provincia

Milano: 524 di cui 252 a Milano città;

Bergamo: 166;

Brescia: 284;

Como: 63;

Cremona: 59;

Lecco: 29;

Lodi: 49;

Mantova: 81;

Monza e Brianza: 179;

Pavia: 135;

Sondrio: 11;

Varese: 53.