Coronavirus in Lombardia: 2.214 di cui 190 comaschi

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a venerdì 30 aprile 2021, sull’andamento del contagio da Covid-19 (Qui i dati di ieri).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

I tamponi effettuati: 53.645 (di cui 33.441 molecolari e 20.204 antigenici) totale complessivo: 9.475.296

i nuovi casi positivi: 2.214 (di cui 124 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 719.265 (+1.762), di cui 3.814 dimessi e 715.451 guariti

in terapia intensiva: 550 (-7)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.495 (-102)

i decessi, totale complessivo: 32.870 (+41)

I nuovi casi per provincia

Milano: 710 di cui 258 a Milano città;

Bergamo: 177;

Brescia: 191;

Como: 190;

Cremona: 73;

Lecco: 70;

Lodi: 48;

Mantova: 98;

Monza e Brianza: 213;

Pavia: 132;

Sondrio: 40;

Varese: 232.