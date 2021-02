Coronavirus in Lombardia: 2.540 casi

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a giovedì 18 febbraio 2021 (QUI I DATI DI IERI).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

i tamponi effettuati: 42.508 (di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici) totale complessivo: 6.235.973

i nuovi casi positivi: 2.540 (di cui 92 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 492.112 (+1.205), di cui 3.355 dimessi e 488.757 guariti

in terapia intensiva: 368 (+5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.716 (-24)

i decessi, totale complessivo: 27.938 (+55)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 773 di cui 263 a Milano città;

Bergamo: 238;

Brescia: 559;

Como: 142;

Cremona: 93;

Lecco: 91;

Lodi: 53;

Mantova: 121;

Monza e Brianza: 96;

Pavia: 119;

Sondrio: 10;

Varese: 209.