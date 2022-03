Coronavirus in Lombardia: 2.544 di cui 156 comaschi

I dati

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Coronavirus in Lombardia: l'aggiornamento sull'andamento del contagio a lunedì 21 marzo 2022.

Coronavirus in Lombardia: i dati

- i tamponi effettuati: 22.751, totale complessivo: 34.236.973

- i nuovi casi positivi: 2.544

- in terapia intensiva: 52 (-5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 904 (+30)

- i decessi, totale complessivo: 39.075 (+15)

I nuovi casi per provincia

Milano: 977 di cui 556 a Milano città;

Bergamo: 124;

Brescia: 337;

Como: 156;

Cremona: 62;

Lecco: 65;

Lodi: 20;

Mantova: 68;

Monza e Brianza: 235;

Pavia: 141;

Sondrio: 25;

Varese: 198.