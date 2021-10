Coronavirus in Lombardia: 21 nuovi casi a Como, 432 in Regione

il bollettino

Coronavirus in Lombardia: l'aggiornamento sull'andamento del contagio.

Coronavirus in Lombardia: i dati

Sono 432 i nuovi positivi registrati in Lombardia, zero i decessi nelle ultime 24 ore in Regione. 290 i guariti/dimessi.

Milano: 286.276 (104)

Brescia: 111.873 (41)

Varese: 91.519 (109)

Monza e della Brianza: 82.835 (20)

Como: 62.423 (21)

Bergamo: 56.457 (37)

Pavia: 46.157 (21)

Mantova: 37.958 (7)

Cremona: 28.683 (23)

Lecco: 25.865 (8)

Lodi: 17.932 (9)