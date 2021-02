Coronavirus in Lombardia: 229 nuovi positivi a Como sui 3.019 in Lombardia

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento a sabato 20 febbraio 2021 in regione. Qui i dati di ieri.

Sono 3.019 i casi di coronavirus rilevati in Lombardia. Nello specifico sono 229 i nuovi positivi in provincia di Como. A Milano 815, Brescia 766, Monza 206, Bergamo 186, Lecco 114, Lodi 50, Sondrio 39, Varese 238, Pavia 146. Sono stati 37 i decessi nelle ultime 24 ore in Regione. I dimessi/guariti 1.406 da ieri.

l report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul salute.gov.it/ nuovocoronavirus.