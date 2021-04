Coronavirus in Lombardia: 2546 nuovi positivi in Regione

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a sabato 17 aprile 2021 sull’andamento del contagio da Covid-19. Qui i dati di ieri.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

E’ di 2.546 casi l’incremento dei positivi in Regione Lombardia al 17 aprile 2021. Nelle ultime ventiquattro ore in regione sono stati registrati 74 decessi riconducibili al Covid-19. 2.066 invece le persone dimesse o guarite. Sono stati effettuati in regione 50.170 tamponi.

Milano: 253.339 (696)

Brescia: 99.255 (282)

Varese: 78.842 (410)

Monza e della Brianza: 73.848 (222)

Como: 55.489 (233)

Bergamo: 47.864 (182)

Pavia: 41.076 (99)

Mantova: 32.467 (147)

Cremona: 24.719 (63)

Lecco: 23.139 (69)

Lodi: 15.771 (44)