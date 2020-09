Coronavirus in Lombardia: 277 casi. Nel Comasco +10

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a venerdì 25 settembre 2020 sull’andamento del contagio. Qui i dati di ieri.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

i tamponi effettuati: 20.431, totale complessivo: 2.032.712

i nuovi casi positivi: 277 (di cui 55 ‘debolmente positivi’ e 8 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 79.624 (+152), di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti

in terapia intensiva: 30 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 300 (-3)

i decessi, totale complessivo: 16.937 (+2)

I nuovi casi per provincia

Milano: 192, di cui 104 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 34;

Como: 10;

Cremona: 7;

Lecco: 1;

Lodi: 2;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 28;

Pavia: 23;

Sondrio: 2;

Varese: 31.