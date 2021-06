Coronavirus in Lombardia: 352 casi, 15 comaschi

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a giovedì 10 giugno 2021 sull’andamento dell’epidemia (QUI I DATI DI IERI).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

Si segnalano 352 casi in regione. Per quanto riguarda i morti, il bilancio sale a 33.702, +6 per oggi.

I casi per provincia

Milano: 270.778 (133)

Brescia: 106.124 (46)

Varese: 85.573 (33)

Monza e della Brianza: 79.078 (17)

Como: 59.965 (15)

Bergamo: 53.020 (28)

Pavia: 43.797 (15)

Mantova: 35.494 (21)

Cremona: 26.662 (11)

Lecco: 24.889 (6)

Lodi: 16.639 (3)

Sondrio: 15.321 (9)