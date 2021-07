Coronavirus in Lombardia: 36 casi nel Comasco, 116 a Varese

Coronavirus in Lombardia: l'aggiornamento sull'andamento del contagio a venerdì 30 luglio 2021.

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4). A fronte di 36.583 tamponi effettuati, sono 678 i nuovi positivi (1,8%).

- i tamponi effettuati: 36.583, totale complessivo: 12.508.363.

- i nuovi casi positivi: 678

- in terapia intensiva: 26 (-4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 211 (+5)

- i decessi totale complessivo: 33.823 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 231 di cui 102 a Milano città;

Bergamo: 31;

Brescia: 53;

Como: 36;

Cremona: 28;

Lecco: 6;

Lodi: 10;

Mantova: 35;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 24;

Sondrio: 9;

Varese: 116