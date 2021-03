Coronavirus in Lombardia: 363 nuovi positivi sui 5658 in Regione

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a sabato 6 febbraio 2021 in Regione. Qui i dati di ieri.

Coronavirus in Lombardia

Sono 5.658 positivi in Regione Lombardia, ancora il dato peggiore tra le regioni italiane che in totale contano 23641. I decessi in Lombardia sono aumentati rispetto a ieri di 67 unità mentre i guariti di 1065. Como conta 363 nuovi positivi.

Milano: (1450)

Brescia: (1210)

Varese: (407)

Monza e della Brianza: (537)

Como: (363)

Bergamo: (394)

Pavia: (366)

Mantova: (261)

Cremona: (200)

Lecco: (264)

Lodi: (75)

Sondrio: (29)