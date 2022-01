Coronavirus in Lombardia: 45.555, di cui 3.279 comaschi

i dati

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a martedì 11 gennaio 2021. A fronte di 265.222 tamponi effettuati, sono 45.555 i nuovi positivi (17,1%).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

- I tamponi effettuati: 265.222, totale complessivo: 26.788.598

- i nuovi casi positivi: 45.555

- in terapia intensiva: 256 (+10)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.202 (+203)

- i decessi, totale complessivo: 35.519 (+55)

I nuovi casi per provincia

Milano: 13.022 di cui 5.212 a Milano città;

Bergamo: 4.111;

Brescia: 6.408;

Como: 3.279;

Cremona: 1.611;

Lecco: 1.443;

Lodi: 1.126;

Mantova: 1.876;

Monza e Brianza: 3.831;

Pavia: 2.525;

Sondrio: 782;

Varese: 4.187.