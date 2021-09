Coronavirus in Lombardia: 450 casi di cui 38 comaschi

Coronavirus in Lombardia: l'aggiornamento sull'andamento del contagio a mercoledì 22 settembre 2021.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

i tamponi effettuati: 54.814, totale complessivo: 14.597.794

i nuovi casi positivi: 450

in terapia intensiva: 63 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 417 (-20)

i decessi, totale complessivo: 33.996 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 137 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 44;

Brescia: 47;

Como: 38;

Cremona: 24;

Lecco: 14;

Lodi: 7;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 44;

Pavia: 31;

Sondrio: 9;

Varese: 20.