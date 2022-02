Coronavirus in Lombardia: 5.247 nuovi casi, 330 nel Comasco

i dati

Gli aggiornamenti di oggi sulla situazione.

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a domenica 13 febbraio 2022.

Coronavirus in Lombardia: 52.47 nuovi casi, 330 nel Comasco

In totale si registrano 5.247 nuovi casi in Regione. Ecco il dettaglio:

I tamponi effettuati: 63.863, totale complessivo: 32.043.801

I nuovi casi positivi: 5.247

I guariti/dimessi totale complessivo: 2.039.724 (+12.448)

In terapia intensiva: 170 (-3)

I ricoverati non in terapia intensiva: 1.934 (-114)

In isolamento domiciliare: 182.517 (-7.111)

I decessi, totale complessivo: 37.999 (+27)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.597

Bergamo: 457

Brescia: 679

Como: 330

Cremona: 201

Lecco: 159

Lodi: 102

Mantova: 307

Monza e Brianza: 405

Pavia: 267

Sondrio: 115

Varese: 437