Coronavirus in Lombardia: 5.347 casi

i dati

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Gli aggiornamenti ad oggi, venerdì 13 maggio 2022.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

- i tamponi effettuati: 37.994, totale complessivo: 37.217.520

- i nuovi casi positivi: 5.347

- in terapia intensiva: 36 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 953 (-35)

- i decessi, totale complessivo: 40.242 (+20)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.663 di cui 689 a Milano città;

Bergamo: 519;

Brescia: 643;

Como: 376;

Cremona: 160;

Lecco: 220;

Lodi: 117;

Mantova: 181;

Monza e Brianza: 520;

Pavia: 307;

Sondrio: 83;

Varese: 386.