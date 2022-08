Coronavirus in Lombardia: i dati di oggi, giovedì 4 agosto 2022.

Coronavirus in Lombardia: 5.369 casi

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 34.734, totale complessivo: 40.216.634

- i nuovi casi positivi: 5.369

- in terapia intensiva: 36 (-11)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.294 (-54)

- i decessi, totale complessivo: 41.664 (+31)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.426 di cui 522 a Milano città;

Bergamo: 575;

Brescia: 793;

Como: 286;

Cremona: 253;

Lecco: 152;

Lodi: 138;

Mantova: 341;

Monza e Brianza: 427;

Pavia: 335;

Sondrio: 92;

Varese: 412.