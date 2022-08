Coronavirus in Lombardia: i dati aggiornati ad oggi, mercoledì 3 luglio 2022.

Coronavirus in Lombardia: 5.572 casi, 253 sono comaschi

- I tamponi effettuati: 35.737, totale complessivo: 40.181.900

- i nuovi casi positivi: 5.572

- in terapia intensiva: 47 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.348 (-27)

- i decessi, totale complessivo: 41.633 (+20)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.502 di cui 528 a Milano città;

Bergamo: 650;

Brescia: 792;

Como: 253;

Cremona: 263;

Lecco: 172;

Lodi: 149;

Mantova: 358;

Monza e Brianza: 456;

Pavia: 342;

Sondrio: 77;

Varese: 412.