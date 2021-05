Coronavirus in Lombardia: 505 casi di cui 57 comaschi

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio in Regione ad oggi, martedì 25 maggio 2021.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

In totale si registrano 505 casi in più in Regione. Per quanto riguarda i decessi, +17.

I contagi per Provincia

Milano: 268.736 (149)

Brescia: 105.285 (45)

Varese: 84.771 (133)

Monza e della Brianza: 78.511 (11)

Como: 59.573 (57)

Bergamo: 52.346 (28)

Pavia: 43.461 (10)

Mantova: 35.197 (37)

Cremona: 26.503 (7)

Lecco: 24.686 (4)

Lodi: 16.564 (2)

Sondrio: 15.092 (4)