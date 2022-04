Coronavirus in Lombardia: 672 nuovi casi nel Comasco

i dati

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a martedì 5 aprile 2022.

Coronavirus in Lombardia: i dati

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-6). A fronte di 93.356 tamponi effettuati, sono 11.666 i nuovi positivi (12,4%).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 93.356, totale complessivo: 35.257.561

- i nuovi casi positivi: 11.666

- in terapia intensiva: 39 (-6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.159 (+52)

- i decessi, totale complessivo: 39.347 (+18)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.709 di cui 1.611 a Milano città;

Bergamo: 742;

Brescia: 1.499;

Como: 672;

Cremona: 365;

Lecco: 547;

Lodi: 177;

Mantova: 689;

Monza e Brianza: 1.019;

Pavia: 672;

Sondrio: 123;

Varese: 1.125.