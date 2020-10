Coronavirus in Lombardia: 7 nuovi casi a Como, sono 393 in Regione

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a sabato 3 ottobre 2020 sull’andamento dei contagi in Regione. Qui i dati di ieri.

Coronavirus in Lombardia

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 18.860, totale complessivo: 2.172.337

– i nuovi casi positivi: 393 (di cui 64 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 81.620 (+392), di cui 1.354 dimessi e 80.266 guariti

– in terapia intensiva: 42 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 293 (-9)

– i decessi, totale complessivo: 16.969 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 160, di cui 101 a Milano città;

Bergamo: 25;

Brescia: 33;

Como: 7;

Cremona: 15;

Lecco: 5;

Lodi: 5;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 22;

Sondrio: 20;

Varese: 35.