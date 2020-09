Coronavirus in Lombardia: 7 positivi a Como, in Regione sono 242

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento odierno, martedì 1 settembre 2020, relativo all’andamento dei contagi in Regione. Qui i dati di ieri.

Coronavirus in Lombardia: i dati

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 16.200, totale complessivo: 1.613.033

i nuovi casi positivi: 242 (di cui 36 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 76.368 (+110), di cui 1.300 dimessi e 75.068 guariti

in terapia intensiva: 21 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 212 (+17)

i decessi, totale complessivo: 16.867 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 114, di cui 67 a Milano città;

Bergamo: 11;

Brescia: 43;

Como: 7;

Cremona: 5;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 10;

Pavia: 10;

Sondrio: 0;

Varese: 14.