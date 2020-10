Coronavirus in Lombardia: 8.960 positivi. Boom nel Comasco, +890

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a venerdì 30 ottobre 2020 dell’andamento del contagio in Regione (Qui i dati di ieri).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

I tamponi effettuati: 46.892, totale complessivo: 2.897.835

i nuovi casi positivi: 8.960 (di cui 356 ‘debolmente positivi’ e 59 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 94.134 (+1.567), di cui 4.026 dimessi e 90.108 guariti

in terapia intensiva: 370 (+25)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.698 (+343)

i decessi, totale complessivo: 17.462 (+48)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.979, di cui 1.607 a Milano città;

Bergamo: 349;

Brescia: 460;

Como: 890;

Cremona: 175;

Lecco: 220;

Lodi: 133;

Mantova: 147;

Monza e Brianza: 988;

Pavia: 403;

Sondrio: 98;

Varese: 804.

(Foto Ospedale fatebenefratelli, covid 19, coronavirus)