Coronavirus in Lombardia: 9.053 casi

i dati

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a venerdì 1 aprile 2022.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

- i tamponi effettuati: 71.522, totale complessivo: 35.020.943

- i nuovi casi positivi: 9.053

- in terapia intensiva: 42 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.070 (+30)

- i decessi, totale complessivo: 39.268 (+7)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.927 di cui 1.340 a Milano città;

Bergamo: 604;

Brescia: 1.167;

Como: 532;

Cremona: 281;

Lecco: 340;

Lodi: 131;

Mantova: 501;

Monza e Brianza: 778;

Pavia: 466;

Sondrio: 121;

Varese: 861