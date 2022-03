Coronavirus in Lombardia: 9.479 casi

i dati

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a mercoledì 30 marzo 2022.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

- i tamponi effettuati: 74.311, totale complessivo: 34.874.297

- i nuovi casi positivi: 9.479

- in terapia intensiva: 43 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.036 (+26)

- i decessi, totale complessivo: 39.241 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.266 di cui 1.468 a Milano città;

Bergamo: 623;

Brescia: 1.068;

Como: 482;

Cremona: 293;

Lecco: 369;

Lodi: 159;

Mantova: 450;

Monza e Brianza: 890;

Pavia: 510;

Sondrio: 89;

Varese: 912.