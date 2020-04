Cala ancora la pressione sulle terapie intensive, nel Comasco 42 contagi in più DIRETTA VIDEO

Oggi, martedì 21 marzo, il premier Giuseppe Conte ha spiegato che darà indicazioni sulla “fase due” nei prossimi giorni. Intanto cala la pressione sulle terapie intensive lombarde, si alzano invece i contagi rispetto agli ultimi giorni.

Coronavirus in Lombardia: aggiornamenti da Regione

L’assessore regionale alla Famiglia, Pari opportunità e Genitorialità, Silvia Piani, aggiorna sulla situazione del Coronavirus in diretta Facebook.

Dato da sottolineare quello delle terapie intensive che registrano 50 ricoveri in meno. L’assessore ha commentato: “Ottima notizia, frutto del lavoro eccellente dei nostri sanitari a cui va il nostro ringraziamento. Altro dato importante è quello dei guariti, in crescita. Non è però il momento di abbassare la guardia”.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 67.931 (+960)

ieri: 66.971 (+735)

l’altro ieri: 66.236 (+855)

– i decessi: 12.579 (+203)

ieri: 12.376 (163)

l’altro ieri: 12.213 (+163)

– in terapia intensiva: 851 (-50)

ieri: 901 (-21)

l’altro ieri: 922 (-25)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 9.805 (-333)

ieri: 10.138 (-204)

l’altro ieri: 10.342 (+300)

– i tamponi effettuati: 277.197 (+6.711)

ieri: 270.486 (+6.631)

l’altro ieri: 264.155 (+8.824)

– i guariti: 3.023 (+545)

ieri: 2.478

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.788 (+50)

ieri: 10.738 (+49)

l’altro ieri: 10.689 (+60)

BS: 12.078 (+74)

ieri: 12.004 (+58)

l’altro ieri: 11.946 (+188)

CO: 2.592 (+42)

ieri: 2.550 (+62)

l’altro ieri: 2.488 (+49)

CR: 5.641 (+150)

ieri: 5.491 (+74)

l’altro ieri: 5.417 (+10)

LC: 2.093 (+13)

ieri: 2.080 (+8)

l’altro ieri: 2.072 (+42)

LO: 2.751 (+11)

ieri: 2.740 (+16)

l’altro ieri: 2.724 (+10)

MB: 4.211 (+54)

ieri: 4.157 (+59)

l’altro ieri: 4.098 (+56)

MI: 16.520 (+408)

ieri: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano citta’

l’altro ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano citta’

MN: 2.933 (+20)

ieri: 2.913 (+8)

l’altro ieri: 2.905 (+42)

PV: 3705 (+64)

ieri: 3.641 (+59)

l’altro ieri: 3.582 (+46)

SO: 966 (+6)

ieri: 960 (+4)

l’altro ieri: 956 (+19)

VA: 2.251 (+55)

ieri: 2.196 (+38)

l’altro ieri: 2.158 (+52)

* 1.402 in corso di verifica

Gli aiuti alle famiglie

“Abbiamo pensanto ad un pacchetto famiglia per i nuclei familiari che hanno avuto una riduzione del reddito. Un contributo una tantum di 500 euro per pagare il mutuo della prima casa oppure un contributo fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto tecnologico di strumenti utili alla didattica a distanza”, ha spiegato l’assessore.

Sugli asili nido privati: “Abbiamo scritto al Governo di isituire un fondo per andare a sostenere le strutture nel loro mancato introito. Abbiamo anche chiesto che ci sia un anticipo dei fondi dello 06, per cercare di riprogammarli e finalizzarli per sostenere queste strutture”.