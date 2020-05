Coronavirus in Lombardia altri 462 casi, oggi +13 nel Comasco DIRETTA VIDEO

Ci sono altri 462 casi di coronavirus in Lombardia, 54 invece i decessi. Gli ultimi aggiornamenti con l’assessore regionale agli Enti locali,

Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori.

Coronavirus in Lombardia altri 462 casi

“I dati tracciano un andamento positivo. I tamponi sono in aumento, sono stati fatti 14mila tamponi e sono stati trovati solo 462 positivi. E’ in atto una campagna per sanitari e operatori nelle Rsa, ma anche all’interno dei contatti diritti di chi si è ammalato. Siamo in una parabola discendente da vari giorni”, ha annunciato l’assessore.

Contagi 85019/85481+ 462

Ricoveri non TI 4482/4426 – 56

Ricoveri TI 252/244 – 8

Decessi 15543/15597 +54

I casi per provincia

I dati tra ieri e oggi.

BG 12463/12607+ 144

BS 14158/14199+41

CO 3633/3646+13

CR 6323/6335+ 12

LC 2648/2687+39

LO 3353/3369 +16

MB 5296/5338+42

MI 22222/22324+ 102

MN 3291/3294+ 3

PV 5022/5047+25

SO 1369/1378+9

VA 3392/3401+9

In fase di verifica 1856

Tamponi effettuati

15 maggio 550405 + 12162

16 maggio 564550 + 14145

17 maggio 576359 +11809

18 maggio 581437 + 5078

19 maggio 596355 + 14918

Mobilità stradale

“Siamo agevolati dal fatto che molti lavoratori stanno usando lo smartworking, anche le scuole chiuse aiutano a non avere traffico. Non abbiamo picchi sul trasporto pubblico. Se le cose si mantengono così, credo riusciremo a gestire progressivamente la fase due, con limitazioni. Il traffico è sì aumentato, ma non come quello prima della pandemia”.

Gli investimenti per Comuni

Ai Comuni lombardi 348.650.000 per le opere pubbliche. “Sono un’iniezione di risorse, si tratta di soldi subito spendibili entro il 31 ottobre. Significa generare lavoro ed aiutare l’edilizia e tutta la filiera collegata”.

Impianti e piste da sci

Ammonta a 2,8 milioni di euro il contributo regionale stanziato dalla Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori lombardi per le stagioni invernali 2019-2020 e 2020-2021. “Stiamo cercando di curare anche il comporto del turismo, dobbiamo pensare all’estate. Penso a quello sui laghi, ma anche alle montagne”, ha aggiunto Sertori.