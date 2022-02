Coronavirus in Lombardia: continua la discesa dei ricoverati

I dati

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a venerdì 11 febbraio 2022. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-111). A fronte di 88.923 tamponi effettuati, sono 7.099 i nuovi positivi (7,9%).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

- i tamponi effettuati: 88.923, totale complessivo: 31.895.899

- i nuovi casi positivi: 7.099

- in terapia intensiva: 174 (-8)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.161 (-111)

- i decessi, totale complessivo: 37.927 (+60)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.196 di cui 849 a Milano città;

Bergamo: 620;

Brescia: 992;

Como: 472;

Cremona: 238;

Lecco: 181;

Lodi: 118;

Mantova: 374;

Monza e Brianza: 551;

Pavia: 410;

Sondrio: 117;

Varese: 575