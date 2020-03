Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione DIRETTA VIDEO

Nella conferenza stampa delle 13.30, i dati comunicati dal presidente di Regione, Attilio Fontana non sono sembrati confortanti, tanto che lui stesso si è definito preoccupato.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

“Stiamo facendo tamponi anche agli operatori delle Rsa, quando hanno una temperatura sopra i 37.5 gradi. Così come negli ospedali e negli ambulatori. Le Rsa hanno sofferto la mancanza di dispositivi di protezioni individuali. Sono state distruibuite 400mila mascherine, grazie anche alle donazioni dei territori soprattutto tra Brescia e Bergamo”, ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Insieme all’assessore anche il professor Carlo Federico Perno che ha commentato la valutazione dei dati: “Dobbiamo vederli con una certa articolazione, i numeri sono inizio di un ragionamento e mai una fine. Ci sono aumenti dei nuovi positivi, ma anche dei guariti. Ieri e oggi abbiamo misurato coloro che si sono infettati 7 giorni fa e ora iniziano ad avere sintomi. Stiamo iniziando ad allargare le tamponature, questo comporta un apparente aumento delle infezioni. In realtà aumetano solo le diagnosi, con più tamponi sul territorio. C’è un movimento rapido della situazione, ci sono anche sempre più guariti. Cauto ottimismo anche per oggi, così come nei giorni scorsi”.

Sulle Terapie intesinve: “Oggi sono stati aggiunti 37 nuovi posti in Lombardia”

I numeri

Ieri/oggi:

Contagi 32346/34.889 + 2.443

Ospedalizzati 10026/10681 +655

Terapia Intensiva 1263 + 27

Decessi 4474/4861 + 387

Dimessi +1501

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 7072/7458 + 386

BS 6597/6931 + 334

CO 706/762 + 56

CR 3156/3370 + 214

LC 1076/1159 + 83

LO 1884/1968 + 84

MB 1587/1750 + 163

MI 6074/6922 + 848

MN 1176/1250 + 74

PV 1578/1685 + 107

SO 284/325 + 41

VA 468/502 + 34

e 807 in corso di verifica

“Il dato di Como è più basso rispetto a ieri – ha puntualizzato Gallera – . In linea coi giorni precedenti Bergamo e Brescia. Il dato molto forte è quello di Milano con un +848, più del doppio di quello di ieri. Ho chiamato i Direttori degli ospedali di Milano, non hanno però evidenziato pressione alta nei Pronto soccorso, è stabile rispetto ai giorni precedenti. Potrebbe essere che siano stati fatti tanti tamponi, ma non sono aumentati i ricoveri”.

#Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia – www.lombardianotizie.online – CONDIVIDETE PER INFORMARE IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE #FERMIAMOLOINSIEME #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia – www.lombardianotizie.online – CONDIVIDETE PER INFORMARE IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE #FERMIAMOLOINSIEMEIn caso di sovraccarichi refresha la pagina oppure collegati a Twitter @reglombardia, Youtube Regione Lombardia o https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/home #FERMIAMOLOINSIEME Pubblicato da Lombardia Notizie Online su Giovedì 26 marzo 2020