Il vice presidente Sala: “Aumentato il dato della mobilità, serve stare a casa”. Nel Comasco 48 casi in più DIRETTA VIDEO

Il vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, ha fatto un aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook intorno alle ore 17.30.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

Dati sulla mobilità: “Domenica c’è stato il 24%, nei giorni lavorativi lunedì e martedì il 36%, ieri purtroppo il dato non è stato troppo positivo, è un po’ più del 37%. Dobbiamo rivolgere ancora un appello, fermo restando le attività produttive, la logistica, gli alimentari, il resto bisogna evitarlo. Dobbiamo stare in casa ed usicre solo per estrema necessità. Evitiamo la passeggiata fuori di casa, è estremamente negativa. Mettiamo a repentaglio la nostra e la salute degli altri”.

Sala ha rivolto nuovamente un appello a scaricare l’app AllertaLomb che servirà a mappare il rischio contagi. “Al momento sono 475mila questionari sono già stati compilati. Grazie, è uno dei dati fondamentali”.

I numeri dei contagi

“Il trend migliora, ma va valutato su un arco di 4/5 giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia”.

– i casi positivi sono: 46.065 (+1.292)

ieri 44.773

l’altro ieri 43.202 (+1.047)

e nei giorni precedenti: 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415

(+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643),

28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251),

22.264(+2.380), 19.884,17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685,

9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i deceduti: 7.960 (+367)

ieri: 7.593

l’altro ieri: 7.199 (+381)

e nei giorni precedenti: 6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944

(+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320),

3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640,

1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 24.992, di cui 12.2299

con almeno un passaggio in ospedale e quindi in

isolamento domiciliare e 12.763 per cui non si rileva alcun

passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.351 (+9)

ieri: 1342 (+18)

l’altro ieri: 1.324 (-6)

e nei giorni precedenti: 1.330 (+2), 1.328 (+9), 1.319 (+27),

1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49),

1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650,

605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.762 (-165)

ieri: 11.927 (+44)

l’altro ieri: 11.883 (+68)

e nei giorni precedenti: 11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152

(+15), 11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266

(-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523),7.735(+348), 7.387, 7.285,

6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802,

2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 128.286

ieri: 121.449

l’altro ieri: 114.640

e nei giorni precedenti: 111.057, 107.398, 102.503,

95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244,

48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629,

21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I dati per Provincia

BS: 8.757 (+159)

ieri: 8.598 (+231)

l’altro ieri: 8.367 (+154)

e nei giorni precedenti: 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678

(+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588),

5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784,

3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501,

413, 182, 155

CO: 1.205 (+48)

ieri: 1.157 (+56)

l’altro ieri: 1.101 (+40)

e nei giorni precedenti: 1.061 (+47), 1.014 (+111), 903 (+87),

816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512 (+60), 452

(+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77,

46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 3.974 (+33)

ieri: 3.941 (+72)

l’altro ieri: 3.869 (+81)

e nei giorni precedenti: 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605

(+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30),

2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167,

2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665,

562, 452, 406

LC: 1.552 (+36)

ieri: 1.516 (+46)

l’altro ieri: 1.470 (+33)

e nei giorni precedenti: 1.437 (+56), 1.381 (+65), 1.316 (+106),

1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818

(+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199,

113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.189 (+32)

ieri: 2.157 (+41)

l’altro ieri: 2.116 (+29)

e nei giorni precedenti: 2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23),

2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79),

1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320,

1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 2.633 (+90)

ieri: 2.543 (+81)

l’altro ieri: 2.462 (+100)

e nei giorni precedenti: 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086

(+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22),

1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346,

339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano citta’ (+203)

ieri: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano Citta’

l’altro ieri: 8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano citta’

e nei giorni precedenti:

8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano citta’ (+154),

8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano citta’ (+247),

7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta’ (+150),

7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta’ (+261),

6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta’ (+310),

6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141),

5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137),

5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210),

4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279),

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287),

2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,

406, 361

MN: 1.782 (+46)

ieri: 1.736 (+48)

l’altro ieri: 1.688 (+71)

e nei giorni precedenti: 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86),

1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842

(+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187,

169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.285 (+105)

ieri: 2.180 (+47)

l’altro ieri: 2.133 (+97)

e nei giorni precedenti: 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165),

1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306,

(+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722,

622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 517 (+33)

ieri: 484 (+14)

l’altro ieri: 470 (+24)

e nei giorni precedenti: 446 (+24), 422 (+34), 388 (+26), 362

(+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16),

163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6,

4

VA: 1.002 (+65)

ieri: 937 (+44)

l’altro ieri: 893 (27)

e nei giorni precedenti: 866 (+54), 812 (+44), 768 (+57), 711

(+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27), 359 (+21),

338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50,

44, 32, 27, 23, 17

e 994 in corso di verifica.

LA DIRETTA