Cala il numero dei nuovi contagi nel Comasco DIRETTA VIDEO

A partire dal 4 maggio ci sarà “una nuova normalità”. Il progetto di Regione Lombardia è stato annunciato nel pomeriggio di oggi. “Regione chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle ‘Quattro D’: Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia)” (QUI ALTRI DETTAGLI).

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

A parlare è l’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini: “La Lombardia guarda alla nuova normalità, il futuro sarà diverso e con nuove regole. Le Quattro D saranno i nostri fari guida. A breve ci sarà la definizione delle misure economiche e sociali”.

I dati

I tamponi effettuati: 221.698 (+7098)

Ieri: 214.870 (+3.778)

L’altro ieri: 211.092 (+5.260)

I dati per Provincia

Calano i casi nel Comasco che passano dai 91 di ieri, ai 48 di oggi.

Perché la Lombardia è stata la Regione più colpita?

Risponde Danilo Cereda, Membro dell’Unità di Crisi della Lombardia: “Avere un numero importante di rapporti commerciali e tante attività commerciali espone a un maggior rischio per le epidemie. Questo è dovuto a una maggiore mobilità delle persone. Questo ha permesso alla Lombardia di essere al centro di questo episodio epidemico”.