Scende il numero dei contagi nel Comasco, oggi +37 DIRETTA VIDEO

Consueto appuntamento con Regione Lombardia che rende noti i numeri del contagio dal coronavirus in Lombardia. Ad aggiornare oggi, venerdì 30 aprile 2020, è il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

“I dati sono positivi, anche il trend è positivo scendono infatti i contagi. Abbiamo raggiunto quasi le 600 terapie intensive, stiamo per scendere sotto. In questo momento il virus è meno grave. Scende anche il numero dei ricoverati, mentre sale quello dei dimessi. A confermarci la stessa indicazione sono anche i dati per Provincia”, ha esordito Sala.

“La nostra app sta funzionando molto bene, grazie alla collaborazione dei cittadini lombardi. Si tratta di un app utile per noi e per i cittadini. Si integrerà con quella del Governo e ci darà la mappa del rischio di contagio in Lombardia. Continuo ad invitare a trovare qualche minuto per compilare il questionario”.

“Abbiamo deciso di distribuire anche 4,6 milioni di mascherine alla popolazione, arrivando a un totale di oltre 18 milioni fornite gratuitamente per dare la possibilità a tutti i cittadini di rispettare la nostra norma che chiede di indossare sempre la mascherina quando si esce. Norma inserita anche da altri Paesi del mondo i più colpiti, perchè molto utile a rallentare il contagio e ancor più durane la Fase 2 in cui dovremo imparare a convivere e combattere il virus in strada, sui mezzi pubblici, al lavoro e ovunque ci sposteremo”.

“Stiamo definendo la nostra fase 2 ma possiamo anticipare che una delle misure che adotteremo sarà la mascherina o la copertura di naso e bocca quando si esce. Per il resto la nostra intenzione è di uniformarci al provvedimento, quindi con apertura dei mercati, cartolerie e librerie, studi professionali, no alle restrizioni sui distributori automatici, ad esempio. Dobbiamo ancora definire dei piccoli dettagli ma le differenza rispetto il Dpcm saranno pochissime”.