Contagi nel Comasco, oggi +30 DIRETTA VIDEO

Come procede la situazione contagi in Lombardia? Oggi risponde l’assessore regionale a Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, in diretta sulla pagina di Lombardia Notizie intorno alle 17.30.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

“I ricoverati in ricoveri in Terapia intensiva vedomo una diminuzione di 80 persone. Esattamente un mese fa, erano 1277, in un mese quindi abbiamo diminuito di oltre un terzo”, ha esordito l’assessore, sottolineando anche il -146 di ricoverati non in Terapia intensiva.

L’appello di Fontana

Alla vigilia del primo weekend della Fase 2, il presidente Attilio Fontana si è rivolto ai lombardi, sottolienando l’importanza al rispetto delle regole. “Se ci comporteremo con attenzione e seguendo le prescrizioni che ormai conosciamo, potremo conquistare un altro spazio di libertà e favorire così la piena ripartenza, soprattutto in vista della tappa del 18 maggio” (QUI I DETTAGLI).

L’assessore Cambiaghi, ha poi continuato: “L’appello di prudenza e rispettare accorgimenti (mascherine, assembramento e distanziamento sociale), sono fondamentali anche per i giovani. Anche a loro chiedo di rispettare tutte le regole, in modo tale da uscirne il prima possibile e più forti che mai”.

Sostegno alle associazioni sportive

“Lo sport è stato uno dei settori più colpiti, le attività sportive e i centri sportivi sono stati vietati dall’inizio. Questo ha causato una serie di problemi a livello economico per le associazioni sportive. Senza lo sport, soprattutto di base, si hanno problemi non tanto a livello agonistico ma di cultura. Vogliamo sostenere le società ma anche gli impianti sportivi, in modo che possano essere riqualificati e riaprire in sicurezza per utenti e lavoratori”. Regione Lombardia ha approvato una delibera da 18.6 milioni di euro che prevede anche le imprese sportive. “Questa è la prima di tante misure a favore di sport e impresa sportiva. Sono contributi a fondo perduto che vanno a favore dei gestori, per aprire in totale sicurezza”.

Apertura centri estivi

“Con la ripresa della attività lavorative, molti genitori non potranno curare i figli. Stiamo preparando protocolli per aprire centri estivi ed oratori, per garantire la gestione di minori da parte dell’attività di volontariato o sportive. Anche dal Governo c’è stata apertura in questo senso”.