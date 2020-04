L’assessore Gallera: “Vediamo una luce, vanificare tutto sarebbe folle”. Altri 56 contagiati nel Comasco DIRETTA VIDEO

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha fatto un aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook. Sono intervenuti anche Paolo Grossi, direttore del Dipartimento Trapianti e delle Malattie infettive e tropicali e dell’Asst dei Sette Laghi di Varese, e Giuliano Rizzardini, direttore Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti

“Siamo in una situazione che si conferma positiva in relazione ai dati, è proprio adesso che sarebbe folle vanificare tutto. Capiamo che rimanere in casa sia faticoso, soprattutto per chi ha bambini piccoli. Lo stare chiusi in casa ci ha portato una luce in fondo al tunnel che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più ampia. Per questo abbiamo reagito sui messaggi che arrivavano dal Governo e sembravano allentare la presa. Ho già ricevuto video di bambini che qui sotto venivano a giocare a nascondino. Non va bene”, ha esordito Gallera.

I dati

“Rispetto a ieri per quanto riguarda i contagi siamo passati da 1.047 a 1.565, c’è però un aumento dei tamponi processati. Il dato dei ricoverati scende. Abbiamo ormai un’evidenza, anche nella città di Milano, c’è una netta riduzione della pressione nei Pronto soccorso. In alcuni, dopo essersi ridotta, ora è stabile. Abbiamo le nostre Asst che dimettono i pazienti e poi riescono a seguirli al loro domicilio, lo fa ad esempio il Sacco di Milano”.

– i casi positivi sono: 44.773 (+1.565)

ieri 43.202 (+1.047)

l’altro ieri: 42.161 (+1.154)

e nei giorni precedenti: 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298

(+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555),

27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884,

17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280,

5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i deceduti: 7.593

ieri: 7.199 (+381)

l’altro ieri: 6.818 (+458)

e nei giorni precedenti: 6.360 (+416), 5.944 (+542),

5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456

(+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420,

1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 23.911, di cui 11.415

con almeno un passaggio in ospedale e quindi in

isolamento domiciliare e 12.496 per cui non si rileva alcun

passaggio in ospedale

– In terapia intensiva: 1342 (+18)

ieri: 1.324 (-6)

l’altro ieri: 1.330 (+2)

e nei giorni precedenti: 1.328 (+9), 1.319 (+27),

1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49),

1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650,

605, 560, 466, 440, 399, 359

– I ricoverati non in terapia intensiva: 11.927 (+44)

ieri: 11.883 (+68)

l’altro ieri: 11.815 (+202),

e nei giorni precedenti: 11.613 (+461), 11.152 (+15),

11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026

(+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523),

7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435,

4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– I tamponi effettuati: 121.449

ieri: 114.640

l’altro ieri: 111.057

e nei giorni precedenti: 107.398, 102.503,

95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598,

66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138,

32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I dati per provincia

BG: 9.039 (+236)

ieri: 8.803 (+139)

l’altro ieri: 8.664 (+137)

e nei giorni precedenti: 8.527 (+178), 8.349 (+289),

8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072

(+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509),

4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136,

1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 8.598 (+231)

ieri: 8.367 (+154)

l’altro ieri: 8.213 (+200)

e nei giorni precedenti: 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305

(+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289),

5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918,

2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.157 (+56)

ieri: 1.101 (+40)

l’altro ieri: 1.061 (+47)

e nei giorni precedenti: 1.014 (+111), 903 (+87),

816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512 (+60), 452

(+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220,

184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 3.941 (+72)

ieri: 3.869 (+81)

l’altro ieri: 3.788 (+26)

e nei giorni precedenti: 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496

(+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162),

2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881,

1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.516 (+46)

ieri: 1.470 (+33)

l’altro ieri: 1.437 (+56)

e nei giorni precedenti: 1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51),

1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676

(+146),530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66,

53, 35, 11, 8

LO: 2.157 (+41)

ieri: 2.116 (+29)

l’altro ieri: 2.087 (+30)

e nei giorni precedenti: 2.057 (+28), 2.029 (+23),

2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79),

1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320,

1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 2.543 (+81)

ieri: 2.462 (+100)

l’altro ieri: 2.362 (+97)

e nei giorni precedenti: 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948

(198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24),

1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224,

143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano Citta’

ieri: 8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano citta’

l’altro ieri 8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano citta’ (+154)

e nei giorni precedenti: 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano

citta’ (+247), 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano

citta’ (+150), 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano

citta’ (+261): 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano

citta’ (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano

citta’ (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’

(+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210), 4.672

(+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279), 3.804 (+526) di cui

1.550 a Milano citta’ (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano

citta’ (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146,

925, 592, 506, 406, 361

MN: 1.736 (+48)

ieri: 1.688 (+71)

l’altro ieri: 1.617 (+67)

e nei giorni precedenti: 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148),

1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723

(+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119,

102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.180 (+47)

ieri: 2.133 (+97)

l’altro ieri: 2.036 (+62)

e nei giorni precedenti: 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712

(+27), 1.685 (+107), 1.578 (+79), 1.444 (+138), 1.306, (+112),

1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622,

482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 484 (+14)

ieri: 470 (+24)

l’altro ieri: 446 (+24)

e nei giorni precedenti: 422 (+34), 388 (+26),

362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16),

163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6,

4

VA: 937 (+44)

ieri: 893 (27)

l’altro ieri:866 (+54), e nei giorni precedenti: 812 (+44),

768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386

(+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158,

125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e 963 in corso di verifica.

Continua l’attività sul territorio delle Unità speciali di continuità assistenziali. “Domani partiranno anche Como”, ha aggiunto Gallera.

Parlano i medici

Giuliano Rizzardini

“Ad oggi non esistono farmaci che abbiano evidenzia di efficacia per questa malattia. Principalmente usiamo ossigeno e un monitoraggio durante la giornata. Molte sono le richieste che arrivano sulla mail dell’assessore che a sua volta le gira a un team di medici e virologi. Serve cominciare a ragionare con metodo e usare studi controllati. Non è facile capire come si comporta questo virus, lo conosciamo solo da 2-3 mesi. Lo sviluppo di un farmaco che funzioni dura mesi, poi il farmaco può essere registrato per combattere una malattia”.

Paolo Grossi

“Le terapie che possiamo offrire oggi non hanno nessuna evidenzia scientifica. Abbiamo fatto diversi tentativi terapeutici, alcuni parzialmente abbandonati. Le terapie di fondo sono davvero ossigenoterapia e impegno assistenziale. Oggi abbiamo dimesso il primo paziente Covid nella provincia Varese, 85 anni e pluripatologico. Servono certezze nelle strategie migliori da mettere in campo. Abbiamo cercato di realizzare vademecum per uniformare l’approccio terapeutico, partendo dall’esperienza cinese. Man, mano che impariamo a conoscere la malattia miglioriamo la possibilità terapeutica. Servono studici clinici che portino evidenze. Alcuni dei farmaci per l’artrite hanno dato casi positivi, altri invece no. Servono dati più certi per capire a chi dare questi farmaci e valutare i reali risultati. Speriamo di ottenere in tempi brevi maggiori risultati”.

