Coronavirus in Lombardia: i nuovi casi sono oltre 7mila. Nel Comasco +440

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a mercoledì 28 ottobre 2020 dell’andamento del contagio in Regione (Qui i dati di ieri).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

i tamponi effettuati: 41.260, totale complessivo: 2.808.259

i nuovi casi positivi: 7.558 (di cui 229 ‘debolmente positivi’ e 36 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 91.763 (+989), di cui 3.603 dimessi e 88.160 guariti

in terapia intensiva: 292 (+21)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.072 (+357)

i decessi, totale complessivo: 17.357 (+47)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.708, di cui 1.092 a Milano città;

Bergamo: 252;

Brescia: 288;

Como: 440;

Cremona: 130;

Lecco: 182;

Lodi: 97;

Mantova: 125;

Monza e Brianza: 822;

Pavia: 298;

Sondrio: 55;

Varese: 1.902.

(Foto copertina: Ospedale fatebenefratelli, covid 19, coronavirus)