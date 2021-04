Coronavirus in Lombardia: il bollettino alla vigilia della zona gialla

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a domenica 25 aprile 2021 sull’andamento del contagio da Covid-19.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

Sono 1.967 i nuovi casi su 38.982 tamponi totali, con un rapporto tra positivi e tamponi pari al 5.05%. Qui di seguito il dettaglio del bollettino:

I tamponi effettuati: 38.982 (di cui 26.879 molecolari e 12.103 test rapidi ) totale complessivo: 9.260.614

I nuovi casi positivi: 1.967

I guariti/dimessi totale complessivo: 705.138 (+1.399)

In terapia intensiva: 610 (-1)

I ricoverati non in terapia intensiva: 3.886 (-164)

In isolamento domiciliare: 53.126 (+694)

I decessi, totale complessivo: 32.657 (+39)

I numeri per provincia

Milano: 672;

Bergamo: 203;

Brescia: 304;

Como: 99;

Cremona: 60;

Lecco: 58;

Lodi: 46;

Mantova: 130;

Monza e Brianza: 181;

Pavia: 92;

Sondrio: 2;

Varese: 78.