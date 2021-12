Coronavirus in Lombardia: il tasso di positività è salito al 3%

i dati

Coronavirus in Lombardia: l'aggiornamento sull'andamento del contagio a mercoledì 8 dicembre 2021.

A fronte di 112.492 tamponi processati oggi sono 3.373 i nuovi contagiati nella nostra regione e il tasso di positività è salito al 3%. Continua ad aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi i ricoverati nei reparti Covid sono 1066 ovvero 25 più di ieri mentre quelli nelle Terapie intensive sono 136, 2 in più rispetto a martedì. In crescita purtroppo anche il dato delle vittime: in Lombardia i decessi accertati nelle ultime 24 ore sono 25.

I nuovi casi per provincia

Milano 865

Bergamo 245

Brescia 445

Como 215

Cremona 99

Lecco 111

Lodi 103

Mantova 174

Monza e Brianza 388

Pavia 207

Sondrio 50