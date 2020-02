Coronavirus in Lombardia nella notte casi saliti a 89

Nella notte sono saliti a 89 i casi di cittadini lombardi risultati positivi ai controlli del Coronavirus.

“E’ quindi quantomai necessario porre in essere misure ancora più stringenti e rigorose. I lombardi stanno dimostrando un grandissimo senso civico e senza isterismi si stanno adeguando a questa situazione”. Queste le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto in uno speciale a Radio Rai 1, ha fatto il punto della situazione. Regione Lombardia ha convocato una conferenza

stampa, intorno alle ore 16, per ulteriori aggiornamenti.

Caso sospetto di coronavirus in Valtellina

Ieri, sabato 22 febbraio 2020, uno studente di 17 anni si è svegliato con la febbre molto alta. I famigliari hanno dunque deciso di chiamare il 112. La centrale operativa ha fatto scattare il protocollo di intervento. Il giovane è stato sottoposto a tampone dal personale dell’Ats della Montagna ma non è stato trasferito in ospedale. Nelle prossima ore si conoscerà l’esito del prelievo e la positività sarà confermata o meno. (QUI ALTRI DETTAGLI)