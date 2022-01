Coronavirus in Lombardia: oltre 39mila casi, 2.261 comaschi

i dati

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a giovedì 13 gennaio 2022.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 237.324, totale complessivo: 27.249.089

- i nuovi casi positivi: 39.683

- in terapia intensiva: 257 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.452 (+135)

- i decessi, totale complessivo: 35.662 (+52)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 13.192 di cui 5.159 a Milano città;

Bergamo: 3.762;

Brescia: 5.363;

Como: 2.261;

Cremona: 1.178;

Lecco: 1.202;

Lodi: 1.024;

Mantova: 1.494;

Monza e Brianza: 3.242;

Pavia: 2.020;

Sondrio: 696;

Varese: 2.972.