Continua il saliscendi di contagi nel Comasco, oggi +78. Fontana: “Consegnato a Conte documento per la ripresa” DIRETTA VIDEO

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a momenti darà aggiornamenti sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook prevista intorno alle 18.

Coronavirus in Lombardia: parla Attilio Fontana

“Siamo sulla via giuta, stiamo indirizzandoci verso una graduale uscita dalla situazione. Lo si deve all’impegno dei nostri cittadini con la privazione della nostre libertà. Lo stesso impegno si dovrà riservare per la ripresa della libertà. Certi stili e comportamenti dovranno essere fondamentali per evitare il diffondersi del virus”, ha spiegato Fontana.

“Ieri è stata una giornata importante. Come al solito abbiamo ascoltato tutte le idee, proposte e richieste dei principali stakeholders regionali. Sintetizzato le idee in un documento che ho consegnato a Conte per dimostrare come la Lombardia sia in grado di presentare una serie di proposte per la ripresa”.

Sul ritorno al lavoro e le famiglie si pensa anche all’apertura dei centri estivi: “Da parte dell’istituto superiore della sanità c’era chiusura a questo genere iniziative. Ieri Conte ha dimostato apertura a questo genere di iniziative”.

Sul trasporto pubblico. “Sono convinto sia problematico intervenire bloccando l’accesso ai mezzi pubblici, serve organizzare il lavoro in un modo tale per cui non tutti abbiano uno stesso orario di inizio ma sia dilazionato nell’arco della giornata e non su 5 giorni ma su 6 o 7, con ovvie turnazioni. Dobbiamo evitare che ci siano imposizioni”.

“Finché non ci sarà un vaccino o una medicina che sconfigga il virus, dobbiamo vivere nell’assoluta sicurazza sapendo che coi nostri comportamenti non favoriamo il contagio”, ha chiuso il presidente.

I dati

Comunicati i dati odierni sulla situazione contagi.

– i casi positivi sono: 74.348 (+869)

ieri: 73.479 (+590)

l’altro ieri: 72.889 (+920)

– i decessi: 13.575 (+126)

ieri: 13.449 (+124)

l’altro ieri: 13.325 (+56)

– in terapia intensiva: 655 (-25)

ieri: 680 (-26)

l’altro ieri: 706 (-18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.280 (-245)

ieri: 7.525 (-956)

l’altro ieri: 8.481 (-8)

– i tamponi effettuati: 351.423 (+8.573)

ieri: 342.850 (+5.053)

l’altro ieri: 337.797 (+10.857)

– i dimessi: 49.483 (+1.012)

ieri: 48.471 (+1.409)

l’altro ieri: 47.062 (+890)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.196 (+46)

ieri: 11.150

l’altro ieri: 11.113 (+66)

BS: 12.691 (+92)

ieri: 12.599 (+35)

l’altro ieri: 12.564 (+24)

CO: 3.154 (+78)

ieri: 3.076 (+51)

l’altro ieri: 3.025 (+83)

CR: 5.993 (+22)

ieri: 5.971 (+5)

l’altro ieri: 5.966 (+60)

LC: 2.248 (+18)

ieri: 2.230 (+53)

l’altro ieri: 2.177 (+20)

LO: 2.947 (+11)

ieri: 2.936 (+10)

l’altro ieri: 2.926 (+23)

MB: 4.637 (+121)

ieri: 4.516 (+39)

l’altro ieri: 4.477 (+60)

MI: 18.837 (+278) di cui 8.016 a Milano città (+149)

ieri: 18.559 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano città

l’altro ieri: 18.371 (+463) di cui 7.788 (+241) a Milano città

MN: 3.131 (+8)

ieri: 3.123 (+18)

l’altro ieri: 3.105 (+23)

PV: 4.228 (+99)

ieri: 4.129 (+85)

l’altro ieri: 4.044 (+8)

SO: 1.141 (+9)

ieri: 1.132 (=)

l’altro ieri: 1.132 (+2)

VA: 2.568 (+72)

ieri: 2.496 (+29)

l’altro ieri: 2.467 (+60)

* 1577 in corso di verifica.

