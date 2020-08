Coronavirus in Lombardia: tre positivi a Como ma solo 4500 tamponi in Regione

Coronavirus in Lombardia: la Regione aggiorna sull’andamento dell’epidemia all’11 agosto 2020. Qui i dati di ieri.

Coronavirus in Lombardia

Nessun decesso per il quarto giorno consecutivo, aumentano i guariti e i dimessi’ (+101). A Lodi non si registrano contagi, un solo contagio a Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio. Sono solo 4500 i tamponi in Regione, numero nettamente inferiore rispetto agli ultimi giorni. Como segna tre nuove positività.