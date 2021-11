Coronavirus in Lombardia zero decessi. Nove contagi nel Comasco

i dati

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento sull’andamento del contagio a martedì 2 novembre 2021.

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

Resta ferma a zero, in Lombardia, la conta dei morti per Covid. Si segnalano 213 casi di positività.

Milano: 288.395 (75)

Brescia: 112.677 (29)

Varese: 92.097 (15)

Monza e della Brianza: 83.405 (19)

Como: 62.683 (9)

Bergamo: 56.934 (6)

Pavia: 46.524 (14)

Mantova: 38.184 (7)

Cremona: 28.961 (11)

Lecco: 26.019 (7)

Lodi: 18.068 (9)

Sondrio: 16.156 (2)