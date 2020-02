Coronavirus, la proposta della Regione: “Sospensione delle lezioni per i prossimi 7 giorni”. Si attende la risposta del Governo

Anche oggi, venerdì 28 febbraio 2020, Regione Lombardia fa il quadro generale dell’andamento del Coronavirus e della sua diffusione in Lombardia, in una conferenza stampa.

Coronavirus, diretta da Regione Lombardia

Le parole di Gallera

“La proposta che avanzeremo al Governo come Regione Lombardia, figlia di un ragionamento scientifico forte e valutata insieme ai massimi esperti, medici e scienziati lombardi, sarà quella di mantenere attiva per un’altra settimana le misure previste nell’ordinanza emessa domenica scorsa, sia nei comuni della “zona rossa”, sia in quelli della “zona gialla”. Anche perché il virus ha un periodo di incubazione di 14 giorni”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera nel corso della consueta conferenza stampa indetta nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 28 febbraio) a Milano per fare il punto sulla situazione epidemiologica legata ai contagi da Coronavirus. Tradotto, ad oggi la richiesta è quella di non riaprire le scuole per la prossima settimana. Questa decisione dovrà essere accolta dal Governo, che al momento non si è ancora espresso in merito come ha confermato l’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni.