Coronavirus, la situazione nel Comasco: nuovi decessi a Fino e Bellagio

Difficile leggere come sta andando l’andamento dei contagi giorno per giorno. Molto infatti dipende dal numero di tamponi effettuati. Dopo una crescita importante due giorni fa, ieri 7 aprile 2020, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha fatto notare un ritorno al trend precedente. Sono stati ieri 52 i nuovi casi di positività in provincia di Como che hanno fatto salire il totale dall’inizio dell’emergenza a 1525 a fronte dei 52.325 (+791) della Regione. Vediamo quindi la situazione Comune per Comune.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

L’aggiornamento dalla città di Cantù a ieri è di 76 cittadini infetti da virus Covid-19, 107 persone in sorveglianza attiva e 8 persone decedute a seguito dell’infezione. A Erba vengono segnalate 82 positivi, 8 decessi, 1 guarito ma anche 49 persone in quarantena. Le positività al Covid-19 a Mariano Comense hanno toccato quota 57; confermato anche il dato dei decessi, 11, e dei guariti, 2. Ci sono inoltre 80 persone in quarantena. A Olgiate Comasco confermati 12 casi: 5 sono seguiti al proprio domicilio, 6 ricoverati in ospedale ed 1 è purtroppo deceduto.

Nel canturino

A Fino Mornasco i contagiati salgono a 31; inoltre è stato notificato il sesto decesso legato al Covid-19 di una persona residente in paese. A Figino Serenza sono 9 i contagiati, di cui 3 morti. A Bregnano i positivi sono 12, di cui 2 decessi.

Nell’erbese

A Lurago d’Erba è stato registrato un nuovo positivo: sale quindi a 16 il totale di cui 3 decessi. A Ponte Lambro una nuova positività, il totale quindi sale a 7.

Sul lago

Complessa la situazione a Bellagio dove i positivi registrati ufficialmente sono 14, anche se ci sono 2 casi ancora non registrati dal tampone ma monitorati. Inoltre purtroppo c’è stato un nuovo decesso alla RSA Greco – De Vecchi di un anziano in condizioni critiche da alcuni giorni: il totale dei morti in paese sale quindi a 5. Sono in corso 13 quarantene obbligatorie al domicilio.

A Menaggio si confermano 10 casi di positività al coronavirus, di cui 8 attivi. Due sono in ospedale, sei invece al domicilio. A Gravedona ed Uniti sono 34 i contagiati di cui 5 decessi, 13 ricoverati in struttura ospedaliera e 16 in isolamento a domicilio. A Dongo sono 22 i casi, 5 a Sorico e 4 a Domaso, Garzeno e Musso. 3 positivi a Gera Lario e Pianello del Lario, 2 a Vercana. Un solo episodio a Livo e Peglio. 7 i contagiati a Porlezza. A Cernobbio i casi di positività a tampone sono invariati, in totale 14. A Tremezzina i contagi salgono a 31.

