Coronavirus, l’aggiornamento di Regione: 3 nuovi positivi a Como e 34 decessi in Lombardia

Coronavirus nel Comasco, l’aggiornamento di Regione sull’andamento dei contagi sul territorio lombardo nelle ultime 24 ore.

Coronavirus nel Comasco: i dati

Nelle ultime 24 ore sono stati 34 i decessi in tutto il territorio lombardo per il Covid-19. Un dato in linea con l’ultima settimana, malgrado ieri non se ne fossero registrati. In Regione sono stati 148 i nuovi tamponi positivi, di cui 3 in provincia di Como. Da sottolineare che i tamponi effettuati sono notevolmente meno rispetto agli ultimi giorni, solo 5641.

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 87110/87258 + 148

Ricoveri non TI 4017/3721 -296

Ricoveri TI 197/196 – 1

Decessi 15840/15874 + 34

Attualmente positivi: 25.215 (-399)

I guariti/dimessi: 513 (totale complessivo: 46.169)

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 12906/12954+48

BS 14476/14479 +3

CO 3757/3760+3

CR 6391/6396+5

LC 2730/2724+4

LO 3403/3406+3

MB 5439/5460+21

MI 22680/22726+ 46

MN 3320/3320+ 0

PV 5202/5206+4

SO 1416/1426+10

VA 3506/3511+5

In fase di verifica 1890

Tamponi

8 maggio 466287 + 10993

9 maggio 477765+ 11478

10 maggio 485134 + 7369

11 maggio 492642 +7508

12 maggio 513244 + 20602

13 maggio 524163 +10919

14 maggio 538243 +14080

15 maggio 550405 + 12162

16 maggio 564550 + 14145

17 maggio 576359 +11809

18 maggio 581437 + 5078

19 maggio 596355 + 14918

20 maggio 607863 +11508

21 maggio 622565 + 14702

22 maggio 641593 + 19028

23 maggio 658764 + 17171

24 maggio 670241 + 11477

25 maggio 675882 + 5641

