Coronavirus: 382 contagi in Lombardia, +31 nel Comasco. Fontana: “Dati positivi, confido che dal 3 giugno i lombardi potranno circolare in tutta Italia”

Coronavirus, i dati di oggi, 28 maggio 2020, sul contagio comunicati da Regione Lombardia. QUI la situazione di ieri.

Coronavirus, l’aggiornamento di Regione

Di seguito i dati del contagio:

– i tamponi effettuati: 15.507

totale complessivo: 713.068

– attualmente positivi: 22.913

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 88.183

– i nuovi casi positivi: 382 (2.5% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: 1.486

totale complessivo: 49.296

– in terapia intensiva: -2

totale complessivo:173

– i ricoverati non in terapia intensiva: -156

totale complessivo: 3.470

– i decessi: +20

totale complessivo: 15.974

I casi per provincia

MI: 22.908 (+76) di cui 9.718 (+39) a Milano città

BG: 13.244 (+69)

BS: 14.612 (+90)

CO: 3.823(+31)

CR: 6.429 (+13)

LC: 2.729(+5)

LO: 3.447(+13)

MN: 3.330(+2)

MB: 5.480 (+14)

PV: 5.261 (+9)

SO: 1.454 (+23)

VA: 3.549 (+12)

e 1.917 in corso di verifica.

Il commento di Fontana

“Abbiamo esaminato i dati della Regione Lombardia che abbiamo inviato all’Istituto Superiore di Sanità e abbiamo potuto evidenziare come gli stessi siano tutti estremamente positivi. Sono tutti in miglioramento rispetto alle precedenti stime”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline. “Questo vuole dire – ha

aggiunto il governatore Fontana – che la situazione sta sostanzialmente migliorando. Ritengo quindi che, in previsione del provvedimento governativo nel quale si stabilirà la riapertura della circolazione tra le diverse regioni, la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle regioni che avranno libertà di movimento. Sono quindi molto confidente sul provvedimento che verrà emanato dal Governo e – ha concluso

Fontana – sono convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia”.